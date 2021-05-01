ذروة شهب الدالويات فجر الخميس القادم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن ذروة تساقط شهب إيتا الدالويات في سماء الوطن العربي ستكون في فجر الخميس 6 مايو، وذلك تزامنًا مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مبينًا أن شهب إيتا الدالويات تنشط سنويًّا في الفترة من 19 إبريل إلى 28 مايو، وهي من الشهب القادرة على إنتاج ما يصل إلى 60 شهابًا بالساعة، ومعظم نشاطها يكون في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، أما بالنصف الشمالي يمكن أن يصل إلى حوالي 30 شهابًا بالساعة في المتوسط؛ وذلك لأن نجوم “الدلو” التي تنطلق هذه الشهب من أمامها ظاهريًّا لا ترتفع عاليًا في النصف الشمالي لكوكبنا.

زخات الشهب السنوية:

وأشار إلى أن زخات الشهب السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس عبر الحطام الغباري المتناثر على طول مدارات المذنبات في المجمل، ومن خلال تحديد سرعة واتجاه تلك الشهب يمكن عمل مسار لذلك الحطام الغباري عبر النظام الشمسي وتحديد مصدرها، وفي حالة شهب إيتا الدالويات فإن المصدر هو مذنب هالي.

أفضل وقت للمراقبة:

ولفت إلى أنه بشكل عام أفضل وقت لمراقبة هذه الشهب في الساعات قبل ظهور ضوء الفجر بمراقبة الأفق الجنوبي الشرقي، وفي العادة يكون الرصد من موقع مظلم بعيدًا عن التلوث الضوئي للمدن (ليس من البيت) والقمر لن يكون له تأثير كبير على شهب إيتا الدالويات هذا العام، ولن يحتاج الراصد لمعرفة من أين تنطلق الشهب لأنها سوف تندفع عبر السماء أمام عدة مجموعات نجمية وليس فقط مجموعة نجوم الدلو، مع التنويه بأن عين الإنسان تحتاج لحوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلمة، ويجب على الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب.

لا علاقة للنجم بالشهب:

وتابع أبو زاهرة أن سبب تسمية هذه الشهب “إيتا الدالويات” لأنها تنطلق ظاهريًّا بالقرب من النجم الخافت “إيتا الدلو”، ولكن لا توجد علاقة بين النجم والشهب، فذلك النجم يبعد مسافة 170 سنة ضوئية وهي تعادل تريليونات الأميال، في حين أن الشهب تضيء على ارتفاع يتراوح بين 70 إلى 100 كيلومتر فوق سطح الأرض.

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