المعتمرون يواصلون عباداتهم تحت زخات المطر الغزيرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

واصل المعتمرون عباداتهم وابتهالهم تحت زخات المطر الغزيرة التي هطلت اليوم السبت على الحرم المكي.

جهود رئاسة الحرمين:

ونشر معتمرون ومصلون لقطات من الأمطار التي هطلت على ساحات المسجد الحرام، فيما تبذل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودًا كبيرة من أجل وضع خطط لإدارة تفويج المعتمرين أثناء هطول الأمطار بالمسجد الحرام، وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقًا يتم تنفيذها بطريقة مهنية تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها وللحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

دعاء وتكبير:

وامتزجت أمطار الحرم بدعوات ضيوف الرحمن وابتهالهم إلى الله مع تكبير وتهليل فرحةً بأمطار الخير، فيما غسلت الأمطار الكعبة المشرفة في مشهد يخلب القلوب ويريح الصدور لتقدم آية من آيات الله تعالى في علاقة الطبيعة بزيادة الروحانيات، وهو ما انعكس على ضيوف الرحمن الذين لم يتأثروا بهطول الأمطار بل زادوا في دعائهم وابتهالهم.

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