اعتماد صرف أكثر من 36 مليونًا مكافآت لطلاب وطالبات عسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-01

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- محايل عسير

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير، منصور آل شريم، صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق 36 مليون ريال عن شهري مارس وإبريل للعام المالي 2021، وسوف يتم إيداعها في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات يوم الاثنين المقبل.

وقدم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم الكبير المقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات، كذلك خالص الشكر والتقدير لأمير المنطقة؛ لحرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم، والجهات المختصة في الوزارة.

كما قدم خالص شكره وتقديره لمساعده للشؤون المدرسية، وكافة الزملاء في قسم خدمات الطلاب، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، وأقسامها وتقنية المعلومات على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.

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