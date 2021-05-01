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شكرا لقرائتكم ضبط 109 من مخالفي نظام البيئة في عدد من المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط 109 من مخالفي نظام البيئة في عدد من المناطق
منهم 32 مخالفًا لقيامهم برعي الإبل في مواقع ممنوعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 109 من مخالفي نظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
مخالفون:
وبحسب مقطع فيديو نشرته الداخلية على حسابها الرسمي بموقع تويتر، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 32 مخالفًا؛ لقيامهم برعي 2389 رأسًا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة.
حطب ونهل رمال:
كما تم ضبط 69 مواطنًا بحوزتهم 107م3 من الحطب المحلي في الرياض وجدة، معروضة للبيع، وكذلك 4 مخالفين لنهلهم الرمال وتجريف التربة بمنطقة المدينة المنورة.
وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة وهم يعرضون حطبًا محليًّا للبيع في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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