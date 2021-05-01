السعودية | شاهد.. "قوس قزح " يرسم لوحة جمالية في سماء مكة المكرمة

شكرا لقرائتكم شاهد.. "قوس قزح " يرسم لوحة جمالية في سماء مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رسم "قوس قزح" لوحة جمالية في سماء مكة المكرمة، وشكل قوس قزح الذي غطى السماء مع هطول الأمطار اليوم، منظراً زادها جمالاً وبهجة.

وهطلت اليوم، أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة والمسجد الحرام.

كما شهدت مكة المكرمة الأسبوع الماضي، أمطارًا غزيرة وارتفاعًا في كميات الهطولات وأدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار، مما أدى إلى تأخر تصريف المياه بمواقع التجمع.