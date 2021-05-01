شكرا لمتابعة خبر عن متحدث التجارة يوضح كيف واجهت المملكة أزمة نقص البيض خلال جائحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة اختلف معدل استهلاك البيض في المملكة وأصبح الطلب أعلى فنتج عنه النقص ووصل سعر البيضة ١٨ ريال خلال جائحة كورونا

وأوضح الحسين أن تم تشكيل خلية تعمل على مدار الساعة، وتم العمل على توفير البيض من الدول الصديقة وتم جلبها بالسيارات والطائرات والسفن حتى توفرت للمواطن والمقيم في أسرع مدة وبأسعار مخفضة.

وأكد متحدث التجارة ان كل السلع الأخرى متوفرة حيث خلال أزمة كورونا تم ضخ ٢ مليار ريال لتمويل الغذاء واستيراده عند الحاجة حتى لايحدث خلل.، مشيرا إلى أن "المواطن والمقيم سفرته لم تتغير ولن يشعرا بنقص خلال أزمة كورونا".