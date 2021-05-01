شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الإعلامي أحمد الشقيري يخوض تجربة تلقي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

خاض الإعلامي أحمد الشقيري تجربة تلقي لقاح كورونا ببرنامج "سين" المذاع على قناة "MBC"، فالمملكة رابع دولة تحصل التطعيم واللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وقال "الشقيري" أثناء تلقيه التطعيم أن مدة البقاء بالمركز من أجل التطعيم لا يتجاوز 15 دقيقة، حيث يتم متابعة الحركة على كل مسار بالمركز.

وأوضح القائمون على العمل بالمركز أن هناك مسار يقوم بحساب المدة الخاصة بـ "الزيارة" فإذا زادت عن المعدل المطلوب يأتي لهم تنبيه باللون الأحمر لتجنب التزاحم ولمعرفة سبب المشكلة ويتم معالجتها.

كما تحدث "الشقيري" عن دور تطبيق "توكلنا وتباعد" في منع موجة كورونا الثانية في المملكة ومساهمته في احتواء الأزمة، حيث يتم استخدامه لضبط حركة الناس أثناء منع التجول.

وأضاف: "تم استخدامه التطبيق أيضًا بعد الأزمة حتى يتم منعا من الانتشار فيستخدم التطبيق عشان يدخل أي مول أو محل ليبين حالته".

أما تطبيق تباعد فيحسب المدة بناء على المدخلات الخاصة بالتطبيق، فيقوم بعملية التتبع الآلي ليرسل تنبيه لجميع الأشخاص المخالطين لـ "المصاب" خلال الـ 14 يوم من أجل الفحص والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا".