شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العيسى: ليس كل من رأى النبي في المنام أنه رآه حقيقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى ليس كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه رآه حقيقة

وأوضح العيسى "رؤية النبي فيها خير كثر ولكن من المهم ان نعلم أن ليس كل من رأي النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لابد أن تراه بالصورة التي خلقها الله عليه، وانت لا تدري هل هي صورته أم لا لأنك لم ترى النبي".

وتابع العيسى "هذه الرؤية تستأنث بها ولا تبني عليها ولا تغتر بها َوتسال الله خيرها"،

وأضاف العيسى:" قال رسول الله ﷺ: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي"وهذا الحديث صحيح لكن هل عندك يقين بصورة الرسول حتى لو تطلعت على صفاته الثابته فقد يخدعك الشيطان ببعض الصفات ويجعلك ترى صورة مختلفة عن صورة الرسول".