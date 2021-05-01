شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. روان وإيمان يواجهان "كورونا" بالتعاون لإنقاذ المرضى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

وثق تقرير لـ "الإخبارية.نت" جهود الممارسين الصحيين لإنقاذ الأرواح من شبح كورونا، من خلال الإشراف على وحدات الرعاية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصصي ومجمع الدمام الطبي.

وعن ذلك، قالت روان الصانع، مشرفة العناية المركزة: "توقعت وجود صعوبة وكان تحدي كبير مواجهة كورونا على زملائي وعلى الصعيد الشخصي".

وأضافت: "تخطينا الصعوبات بالتكاتف والعمل لساعات إضافية كما تعاونا مع جميع الفئات الطبية لكي نتجاوز هذه الأزمة".

وفي ذات السياق، أوضحت إيمان الإسكندراني، مشرفة تمريض كبار السن، أنه تم وضع خطة احترازية من إدارة المستتشفي من قبل فريق طبي متكامل.

وتابعت "إيمان": "ساهمنا في مواجهة جائحة كورونا من خلال دعم المستشفيات بطاقم طبي متكامل بالإضافة لطاقم التمريض".