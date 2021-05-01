“هيئة النقل” تطلق برنامج “شريك النقل المتميّز” لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص العامل في أنشطة النقل

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أطلقت الهيئة العامة للنقل برنامج “شريك النقل المتميّز” بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص العامل في أنشطة النقل على اختلافها.

ويشمل البرنامج كل منشأة لديها ما لا يقل عن 500 مركبة مرخصة من الهيئة سواء كانت شاحنات أو حافلات أو سيارات أجرة أو تأجير، وذلك ضمن حرص الهيئة على تعزيز وتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين في أنشطة النقل البري والبحري والسككي.

وأوضح المشرف العام على التشغيل والتحول الرقمي بالهيئة فهد البداح، أن الهيئة حرصت على توفير خدمات الترخيص والإصدار وخدمة العملاء للراغبين بالخدمة المباشرة في جميع مراكز خدمات الأعمال المنتشرة في 15 مدينة.

وأشار إلى أن البرنامج يُعنى في المرحلة الأولى بكبار الناقلين والمتميّزين من المشتغلين في أنشطة النقل البري ممن يعتمدون على التقنيات الرقمية الحديثة في إصدار تراخيصهم والتجديد وطلب خدمات محددة تتناسب مع حجم أعمالهم.

Source akhbaar24

