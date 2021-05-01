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الرياض 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يروج مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض – بفضل الله – عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وضبط بحوزته (4.9) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى مادة القات المخدر .

وأوضح النقيب النجيدي، أنه جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

// انتهى //

19:35ت م

0077 Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر عام / مكافحة المخدرات : القبض على مواطن لترويجه مواد مخدرة في مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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