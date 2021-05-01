طبيب يوضح بالفيديو كيف تختار التونة المناسبة لك

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أوضح مدير الصحة العامة، في مجلس الصحة الخليجي، الدكتور أحمد العمار، كيفية اختيار نوع التونة المناسبة لكل شخص، من بين الأنواع الكثيرة الموجودة في الأسواق والمحال التجارية.

وقال العمار، إنه لا يقارن بين منتجات الشركات لكنه يقارن بين الأنواع التي تناسب كل شخص، واختار من نفس العلامة التجارية 3 أنواع للتونة واحدة بزيت الزيتون وواحدة بالمياه والملح وأخرى بزيت دوار الشمس.

وأشار إلى أن التونة بزيت دوار الشمس هي الأعلى من حيث السعرات الحرارية، حيث تضم 440 سعرًا حراريًا، وتحتوي على 25 غرامًا من الدهون، أما تونة زيت الزيتون فتبلغ السعرات الحرارية فيها 340 سعرًا حراريًا، و15 غرامًا من الدهون، وأقل العبوات هي التونة بالمياه والملح 220 سعرًا حراريًا، و3 غرامات فقط من الدهون.

ولفت إلى أن الدهون في التونة بزيت الزيتون، هي دهون غير مشبعة، ولذلك هي مفيدة للصحة، مشددًا على أن الخيار الأنسب للفرد الذي يريد إنقاص الوزن هو نوع التونة بالمياه والملح، فيما تتساوى الأنواع في مقدار الصوديوم.

وبين أنه لراغبي تقليل الصوديوم، يمكنهم غسل التونة، لكنه حذر من أن هذا سيفقد التونة زيوتها الإيجابية من الأوميغا 3، وغيرها.

Source akhbaar24

