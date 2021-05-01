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استعاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل عبر حسابه على موقع “تويتر”، ذكرى وفاة نجله المهند والتي حدثت يوم 19 رمضان من العام الماضي إثر تعرضه لنوبة قلبية. واقتبس الحقيل تغريدة من حساب ابنه الراحل كتبها قبل أشهر من وفاته طالب فيها بعدم حرمانه من الدعاء بعد وفاته، فيما علق قائلا” اللهم إني أستودعك قطعة من قلبي في مكان غابت عنه عيني وعينك عنه لم تغب”، مع الدعاء له بالرحمة. وتفاعل المغردون بشكل كبير مع تغريدة الحقيل من خلال الدعاء بالرحمة والمغفرة لابنه الراحل. Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. الحقيل يسترجع وصية نجله ويعلق: اللهم إني أستودعك قطعة من قلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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