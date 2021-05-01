أمطار غزيرة على 4 مناطق تستمر لساعات

نوّهت المديرية العامة للدفاع المدني بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابها الرسمي على "تويتر" نوهت مديرية الدفاع المدني بصدور تنبيه متقدم من "المركز الوطني للأرصاد" عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شاملاً (المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة)، وذلك حتى الساعة 8 مساءً.

كما نوّه المركز الوطني للأرصاد بفرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير شاملاً (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل)، وذلك حتى الساعة 8 مساءً.

ونبّه "الوطني للأرصاد" أيضًا إلى فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، لتشمل (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان، الجموم، العاصمة المقدسة، الكامل)، وذلك حتى الساعة 8 مساءً.

وأشار إلى أن منطقة جازان تتأثر بهطول أمطار رعدية تستمر حتى الثامنة مساء، مؤكدًا أنه يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية.

وأكد أن منطقة المدينة المنورة تتأثر بهطول أمطار رعدية تستمر حتى السابعة مساء، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية.

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