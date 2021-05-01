بالصور.. «الشؤون الإسلامية» تدشن برنامج هدية خادم الحرمين من التمور بالفلبين

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحق الديني بسفارة المملكة بالفلبين اليوم، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من التمور بالخارج لعام 1442هــ، لتوزيع قرابة 8 طن من التمور الفاخرة على الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية بمدن وولايات الفلبين خلال شهر رمضان.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بمكتب الملحق الديني بسفارة المملكة بالفلبين اليوم، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور بالخارج لعام 1442هـ".

وأضافت أنه سيتم "توزيع قرابة 8 طن من التمور الفاخرة على الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية بمدن وولايات الفلبين خلال شهر رمضان".

من جانبه، نوه الملحق الديني بسفارة المملكة بالفلبين الشيخ عبدالله بن محمد الموسى بالبرنامج ورسالته التي تجسد عناية قيادة المملكة بالمسلمين في شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن البرنامج يلامس حاجة المسلمين في الشهر الكريم لا سيما مع مواصلة الجائحة وما سببته من أزمات اقتصادية.

وبين الموسى أن البرنامج ينفذ بإشراف ومتابعة دؤوبة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث جرى توزيع التمور على المراكز والعوائل في هذا الشهر المبارك ويستفيد منها قرابة 12500 مسلم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) أشاد المسلمون في الفلبين بهذه اللفتة الإنسانية الكريمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذ البرنامج هذا العام في 24 دولة حول العالم من أقليات وجاليات ومؤسسات وشخصيات إسلامية خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، التي تأتي امتدادًا لما توليه قيادة المملكة من اهتمام في خدمة الإسلام والمسلمين، وتلمس احتياجاتهم، وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة مع جميع المسلمين، لا سيما في شهر الخير والعطاء.