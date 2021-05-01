أحدهم اصطاد صقرًا.. ضبط 109 مخالفين لنظام البيئة في عدد من المناطق

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ضبط 109 مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان مصور: ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 32 مخالفًا لقيامهم برعي 2389 رأسًا من الإبل في مواقع ممنوعة، إضافة إلى ضبط 69 مواطنًا بحوزتهم 107 أمتار مكعبة من الحطب المحلي بمدينة الرياض ومحافظة جدة كانت معروضة لأغراض تجارية.

كما تم ضبط 4 مخالفين لنهلهم الرمال وتجريف التربة بمنطقة المدنية المنورة، إضافة إلى ضبط مواطن اصطاد صقرًا بمحافظة طريف، وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، وهم يعرضون حطبًا محليًا للبيع في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق هؤلاء من جانب الجهات المختصة.