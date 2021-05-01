طوارئ مكافحة الأمراض الوبائية بحجة يقدم خدماته لـ1.213 مستفيداً خلال أسبوع

قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 1.213 مستفيدًا خلال الفترة من 8 حتى 14 أبريل 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات في قسم التسجيل والفرز 592 مستفيدا، وقسم الملاحظة 13 شخصا، وعيادة التنويم 8 أشخاص، فيما صُرفت الأدوية لـ600 شخص.

كما راجع قسم المختبر 186 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 592 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 470 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.