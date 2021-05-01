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طوارئ مكافحة الأمراض الوبائية بحجة يقدم خدماته لـ1.213 مستفيداً خلال أسبوع

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الرياض - محمد عبدالله - بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة..

قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 1.213 مستفيدًا خلال الفترة من 8 حتى 14 أبريل 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات في قسم التسجيل والفرز 592 مستفيدا، وقسم الملاحظة 13 شخصا، وعيادة التنويم 8 أشخاص، فيما صُرفت الأدوية لـ600 شخص.

كما راجع قسم المختبر 186 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 592 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 470 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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