ضبط مقيمة خطفت رضيعة من مستشفى بمكة.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة من القبض على مقيمة برماوية الجنسية في العقد الثاني من العمر ومساعدها (قائد المركبة)، إثر قيامها بخطف طفلة حديثة الولادة، من بنات جنسيتها من داخل مستشفى أهلي بشارع المنصور.

وكشفت مصادر «عاجل» عن أن الخاطفة تعرفت على أم الطفلة أثناء مراجعتها لمتابعة الحمل قبل ولادتها، واتفقت معها بأنها تستطيع عمل خصم كبير لها وقت الولادة، عبر الاستعانة بعلاقاتها ومعارفها بمنسوبي المستشفى.

وأوضحت المصادر أنه بعد إنجاب الطفلة ومضي ثلاثة أيام خرجت الأم والطفلة من المستشفى، وتلقت اتصالًا من الخاطفة تبلغها بالحضور لقسم الطوارئ ومعها طفلتها، حتى تستطيع تسوية الفاتورة.

وأشارت إلى أن الخاطفة أخذت الطفلة من الأم بحجة الكشف عليها وإنهاء جميع الإجراءات، وطلبت من والدتها الانتظار حتى تعود، إلا أن الخاطفة خرجت من باب آخر حاملة الطفلة معها.

وكانت غرفة العمليات الأمنية الموحدة (911) قد قدمت بلاغًا عن حالة الاختطاف، فيما باشرت الجهات الأمنية المختصة الحالة، والتي تمكنت من خلال مشاهدة الكاميرات بالمستشفى من التعرف على رقم لوحة سيارة الخاطفة ورقم جوالها، ما سهل من مهمة القبض عليها وبحوزتها الطفلة.

وتبين أن الطفلة بحالة جيدة بعد الكشف عليها من قبل فرق الهلال الأحمر، فيما تولى مركز شرطة المنصور والنيابة العامة ملف التحقيق في القضية، في انتظار انتهاء التحقيقات وعرضهم على المحكمة الشرعية للحكم عليهم شرعًا.