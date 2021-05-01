مصادر: البوسنة والهرسك تدرس السماح بدخول السعوديين دون تأشيرة

ذكرت مصادر إعلامية في البوسنة والهرسك أن وزيرة الخارجية البوسنية أطلقت مبادرة لتسهيل نظام تأشيرات دخول مواطني المملكة العربية السعودية، خلال الموسم السياحي.

ووفقًا لموقع «Klix.ba» البوسني، فإن هذا القرار قد يتخذ في الجلسة المقبلة لمجلس وزراء البوسنة والهرسك، ما سيفتح الباب لكثير من السائحين السعوديين لزيارة البوسنة والهرسك.

وازداد اهتمام المواطنين السعوديين، في السنوات الأخيرة، بزيارة البوسنة والهرسك لأغراض السياحة والأعمال، ولذلك كان اقتراح مجلس الوزراء لتحرير نظام التأشيرات للمملكة العربية السعودية، خاصة في فصل الصيف، عندما يكون هناك إقبال من الشعب السعودي على زيارة البوسنة والهرسك.

وسيسهم هذا القرار في تطوير العلاقات بين البلدين، وكذا في إعطاء دفعة اقتصادية للبوسنة والهرسك، وخاصة قطاع السياحة، الذي تأثر بشكل كبير نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وذلك فضلًا عن الأنشطة الأخرى في البوسنة والهرسك، التي ستتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بوصول السائحين السعوديين إلى البلاد، ما يسهم في تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى بالدولة.

ويزور الآلاف من المواطنين السعوديين البوسنة والهرسك كل عام، وتشمل الزيارات السياح ورجال الأعمال، الذين يشاركون في العديد من المشاريع في سراييفو ومدن أخرى.