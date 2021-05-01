رئيس جامعة جازان يصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليفات

الرياض - محمد عبدالله - أصدر رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، اليوم السبت، عدداً من قرارات التعيين والتكليفات.

تضمنت القرارات تعيين الدكتور علي بن محمد جباري عميداً لكلية التربية، وتعيين الدكتورة أميمة بنت عبدالوهاب رضوان عميدة للكلية الجامعية بمحافظة الدرب، وتجديد تعيين الدكتورة زكرية بنت أحمد زكري وكيلة لكلية الشريعة والقانون لشطر الطالبات، وتعيين الدكتور حمد بن غالب دائله وكيلاً لكلية التمريض للبحث والتطوير، وتعيين الدكتور عبدالله بن علي سلامي رئيساً لقسم الإدارة بكلية المجتمع، وتعيين الدكتور أبو القاسم بن أحمد مسملي رئيساً لقسم الشريعة والقانون بكلية الشريعة والقانون.

كما تضمنت تجديد تكليف الدكتور حسن بن قصادي المهدي مستشاراً للشؤون الإدارية بمكتب رئيس الجامعة، وتكليف المحاضر محمد بن إبراهيم حكمي مستشاراً لشؤون المشاريع في مكتب رئيس الجامعة، وتكليف الدكتور علي بن يحيى المالكي مشرفاً على الإدارة العامة للمشروعات، وتجديد تكليف الدكتور همام بن إبراهيم فقيه مديراً للعيادات بكلية طب الأسنان.