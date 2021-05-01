الصحة: أخذ لقاح كورونا يسهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية

أوضحت وزارة الصحة أن أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد يسهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية.

وكانت وزارة الصحة أوضحت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن أكثر من (9,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 418411 حالة.

وأكدت وزارة الصحة أن هناك تراجعا طفيفا في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات، بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1333 حالة، مقارنة مع أمس الجمعة، حيث تمَّ تسجيل 1335 حالة.

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