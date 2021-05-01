أخبار السعودية اليوم.. اكتشاف أثري هام يعود لأكثر من 7 آلاف سنة.. و5 مدن تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 1 مايو 2021م منها: اكتشاف أثري هام يعود لأكثر من 7 آلاف سنة، و5 مدن منها الرياض تتصدَّر حالات التعافي الجديدة من كورونا، وتراجع طفيف في عدد حالات كورونا الحرجة بالمستشفيات.

وزير الثقافة: اكتشاف أثري هام يعود لأكثر من 7 آلاف سنة

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، عن اكتشاف أثري هام شمال غرب السعودية يعود تاريخه الى أكثر من 7 آلاف عام.

الحصيني: حالة ممطرة سريعة وخفيفة على عدة مناطق تستمر يومين

توقَّع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة سريعة وخفيفة، من مساء اليوم السبت، وتستمرّ لمدة يومين.

بالأرقام.. 5 مدن منها الرياض تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 267 حالة شفاء، من إجمالي 964 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

الصحة: تراجع طفيف في عدد حالات كورونا الحرجة بالمستشفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تراجع طفيف في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات، بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1333 حالة، مقارنة مع أمس الجمعة، حيث تمَّ تسجيل 1335 حالة.

«الزكاة والدخل» توضح الطريقة الصحيحة لعرض الشهادة الضريبية للمتاجر الإلكترونية

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، ضرورة عرض الشهادة الضريبية في المتجر الإلكتروني المسجّل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

سفارة المملكة بجوهانسبرج: سبب حادث الطيار السعودي غير معروف حتى الآن

أوضح نائب سفير السعودية لدى جنوب إفريقيا، علي الشهري، أن سبب حادثة تصادم طارتي تدريب والتي نتج عنها وفاة طيار سعودي غير معروف حتى الآن، مضيفًا أن التحقيقات قد تستغرق مدة شهر.

المجلس الصحي: صيام رمضان لا يؤثر على المصابين بأمراض القلب

أوضح المجلس الصحي السعودي أنَّ صيام شهر رمضان لا يؤثر على المصابين بأمراض القلب المزمنة لكن بشروط محددة.

بأشد العبارات.. «التعاون الإسلامي» تدين محاولة الاعتداء على جدة بهدف جوي

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات في بيان اليوم، محاولة الاعتداء على محافظة جدة، وذلك وفق لما أعلنته وزارة الدفاع في المملكة، حيث تم اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه جدة.

«أستاذ علم وبائيات»: تطعيم 70% من السعوديين بجرعتي كورونا بحلول أغسطس

توقع أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الباحة، الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، التاريخ المتوقع لتطعيم 70% من سكان المملكة بالجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا.

الإطاحة بمقيم استغل ابن شقيقه في سرقة محتويات صندوق تبرعات

ألقت شرطة الرياض، القبض على مقيم لقيامه بتفريغ محتويات إحدى صناديق التبرع الخيري مستغلاً ابن شقيقه.

أمير الرياض يرعى حفل جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ22

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس الجمعة، حفل جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الثانية والعشرين بتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية.

تراجع أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات السبت

تراجعت أسعار الذهب في السوق السعودية، في مستهلّ تعاملات اليوم السبت الموافق 1 مايو 2021، متأثرة بانحفاض أسعار الذهب عالميًا.

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