وكيل الصحة: عند فتح السفر.. استفسروا عن وجهتكم حتى لا يضيع الأسبوع الأول في الحجر

قال وكيل وزارة الصحة، عبدالله عسيري، إن استكمال التحصينات عند فتح السفر الدولي مهم جدًا.

وأوضح وزير الصحة، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن استكمال التحصينات لا يعني أن كل الدول ستستثني المحصنين من الحجر، مؤكدًا ضرورة الاستفسار قبل السفر حتى لا يضيع أسبوع في الحجر.

وأوضحت وزارة الصحة أن أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد يسهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية.

وكانت وزارة الصحة أوضحت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن أكثر من (9,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.