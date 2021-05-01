إمارة مكة تغلق طريق الهدا «مؤقتًا» بسبب الأمطار

تمَّ إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بشكل مؤقت؛ وذلك بسبب حالة الأمطار التي تشهدها بعض أجزاء منطقة مكة المكرمة.

وذكرت إمارة مكة –عبر حسابها على تويتر- أنَّه تمَّ إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا، في الاتجاهين، بسبب هطول الأمطار.

وكان الدفاع المدني نبَّه من هطول أمطار، من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، ويشمل (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان) مصحوبة برياح وبرد، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم السبت.

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