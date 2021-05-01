القبض على مواطن يروج المخدرات في مواقع التواصل

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يروج مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وضبط بحوزته (4.9) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى مادة القات المخدر .
وأوضح النقيب النجيدي، أنه جرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
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