مناقشة نظام الانضباط الوظيفي والأداء السنوي

وناقش الاجتماع الذي عقد، عبر الاتصال المرئي، التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1441/ 1442هـ، الذي استعرض فيه أعضاء اللجنة أبرز إنجازات المركز والدراسات التي قدمها خلال عام التقرير.
وخلصت اللجنة في ختام اجتماعها إلى عددٍ من المقترحات والرؤى التي أبداها المجتمعون على التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار خلال عام التقرير، والتي تم صياغتها ضمن توصيات اللجنة في تقريرها تمهيدا لعرضه أمام المجلس لمناقشته واتخاذ ما يراه بشأنها في إحدى جلساته القادمة.
يذكر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، والتي تدرس بحسب اختصاصهما الموضوعات والأنظمة واللوائح التي تحال إليهما من المجلس لدراستها وإبداء الرأي حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها.
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