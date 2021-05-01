اخبار السعوديه

عاجل-اعتراض وتدمير هدف جوي معادي تجاه جدة

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القبض على مواطن يروج المخدرات في مواقع التواصل

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل...

7a161d4327.jpg الرياض : دوت الخليج
8c6effd2a3.jpg19 رمضان 1442 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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