عاجل-اعتراض وتدمير هدف جوي معادي تجاه جدة

القبض على مواطن يروج المخدرات في مواقع التواصل صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 رمضان 1442 هـ 19 رمضان 1442 هـ

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