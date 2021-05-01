السعودية اليوم / لبنان تسجل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

سجلت لبنان 930 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 464660 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 730 حالة بعد تسجيل 24 حالة وفاة.

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19:40ت م

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بيروت 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واسسجلت لبنان 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 527508 إصابات.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 464660 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 730 حالة بعد تسجيل 24 حالة وفاة.// انتهى //19:40ت م0080

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