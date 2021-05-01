السعودية اليوم / الجيش التشادي يقضي على مئات المسلحين شمالي البلاد



انجامينا 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

تمكن الجيش التشادي من القضاء على المئات من متمردين ينتمون إلى الجبهة من اجل التغيير والوفاق في تشاد، خلال يومين من القتال للسيطرة على بلدة " نوكو" شمال البلاد.

وأفاد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في تشاد أزيم برماندوا أجونا، أنه تم أسر حوالي 60 مقاتلاً آخر من الحركة المتمردة ومصادرة مركبات عسكرية وكميات كبيرة من الأسلحة.

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19:39ت م

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