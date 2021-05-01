السعودية اليوم / المغرب تسجل 313 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 313 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 3 حالات وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 9026 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 498131 حالة.

// انتهى //

19:39ت م

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الرباط 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 313 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 511562 حالة.وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 3 حالات وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 9026 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 498131 حالة.// انتهى //19:39ت م0078

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