اجتماعي / دعوي وسط وغرب جدة يوزع أكثر من 16000 وجبة افطار صائم



جدة 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

نفذت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بوسط وغرب جدة العديد من البرامج الدعوية والتوعوية أسهمت بفضل الله في إسلام 71 من جنسيات مختلفة خلال أيام شهر رمضان المبارك ، إلى جانب تقديم وجبات افطار صائم وسلال غذائية للجاليات المسلمة بمحافظة جدة .

وأطلقت الجمعية ضمن برامجها الموجهة للمقيمين برنامج " تعليم المسلم " الذي يهدف إلى تعليم المهتدين الجدد للإسلام مبادئ الإسلام السمحة من خلال الجولات الدعوية الميدانية للشركات والمصانع والمستشفيات والمجمعات السكنية العمالية ، وكذلك الدورات المكثفة والدروس التي تقام في مقر المكتب بجدة .

وأوضح رئيس قسم توعية الجاليات بالجمعية معاذ الرميح أن الجمعية أسهمت منذ بدايتها عام 1413 بفضل الله في هداية 15463 مقيم ومقيمة ، وواصلت عملها خلال جائحة

وأضاف الرميح أن الجمعية أقامت 3 دورات علمية إلى جانب إنشاء 19 مقطع صوتي ومرئي عن جائحة كورونا و 114 نشرة توعوية عنها ، و 4 مسابقات للجاليات ، ووزعت 16275 وجبة إفطار صائم ، و 27845 كتاب ومصحف و 809 سلة غذائية .

وأشار الرميح إلى أن الجمعية تسعى إلى توعية وتثقيف أكثر من 80 الف شخص من الجاليات المسلمة ،وذلك عن طريق بعض المحاضرات الدعوية استفاد منها 6000 شخص، وترجمة خطب الجمعة التي استفاد منها 28000 مقيم ومقيمه ،إلى جانب الدروس الدوریة لأكثر من 12 الف مستفيد ، و 32000 وسيلة دعوية "مطبوعات " ومكتبة المسلم الجديد التي تحتوي محاضرات صوتية ومرئية بسبعة لغات ، كما نفذت مشروع " سنابل الخير " الذي تهدف من خلاله إلى تفريغ دعاة متخصصين لدعوة غير المسلمين وتعليم المسلمين أمور دينهم وأحكامه ، حيث أسلم من خلال هذا المشروع 12700 مقيم ومقيمة .

// انتهى /‏/

19:07ت م

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جدة 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واسنفذت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بوسط وغرب جدة العديد من البرامج الدعوية والتوعوية أسهمت بفضل الله في إسلام 71 من جنسيات مختلفة خلال أيام شهر رمضان المبارك ، إلى جانب تقديم وجبات افطار صائم وسلال غذائية للجاليات المسلمة بمحافظة جدة .وأطلقت الجمعية ضمن برامجها الموجهة للمقيمين برنامج " تعليم المسلم " الذي يهدف إلى تعليم المهتدين الجدد للإسلام مبادئ الإسلام السمحة من خلال الجولات الدعوية الميدانية للشركات والمصانع والمستشفيات والمجمعات السكنية العمالية ، وكذلك الدورات المكثفة والدروس التي تقام في مقر المكتب بجدة .وأوضح رئيس قسم توعية الجاليات بالجمعية معاذ الرميح أن الجمعية أسهمت منذ بدايتها عام 1413 بفضل الله في هداية 15463 مقيم ومقيمة ، وواصلت عملها خلال جائحة كورونا حيث بلغ إجمالي عدد الذين أسلموا خلال فترة الجائحة 309 وذلك عبر 110 جولة دعوية و1041 محاضرة ودروس دعوية .وأضاف الرميح أن الجمعية أقامت 3 دورات علمية إلى جانب إنشاء 19 مقطع صوتي ومرئي عن جائحة كورونا و 114 نشرة توعوية عنها ، و 4 مسابقات للجاليات ، ووزعت 16275 وجبة إفطار صائم ، و 27845 كتاب ومصحف و 809 سلة غذائية .وأشار الرميح إلى أن الجمعية تسعى إلى توعية وتثقيف أكثر من 80 الف شخص من الجاليات المسلمة ،وذلك عن طريق بعض المحاضرات الدعوية استفاد منها 6000 شخص، وترجمة خطب الجمعة التي استفاد منها 28000 مقيم ومقيمه ،إلى جانب الدروس الدوریة لأكثر من 12 الف مستفيد ، و 32000 وسيلة دعوية "مطبوعات " ومكتبة المسلم الجديد التي تحتوي محاضرات صوتية ومرئية بسبعة لغات ، كما نفذت مشروع " سنابل الخير " الذي تهدف من خلاله إلى تفريغ دعاة متخصصين لدعوة غير المسلمين وتعليم المسلمين أمور دينهم وأحكامه ، حيث أسلم من خلال هذا المشروع 12700 مقيم ومقيمة .// انتهى /‏/19:07ت م0075

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