السعودية اليوم / جائزة جسر للريادة في الرياضيات تعلن الفائزين في الدورة الأولى



الرياض 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

اعتمدت الجمعية

وأوضح المدير التنفيذي للجائزة الدكتور محمد بن عبدالله النذير أن عدد المشاركات الأولية التي استقبلتها منصة الجائزة الإلكترونية بلغ 117 مشاركة، مرت بثلاث مراحل للتحكيم من لجنة علمية مختصة وخبيرة، ونتج عن عمليات التحكيم بلوغ عدد الفائزين 17 فائزا من مختلف مناطق ، 16فائزا في فئة الأفراد، وفائزا واحدا في فئة المؤسسات.

والفائزون هم كما يلي (علما بأن الأسماء هنا مرتبة أبجديا ولا تعني ترتيب الفائزين حسب الاستحقاق، الذي سيعلن عنه في حفل الجائزة) :

أولا- فئة الأفراد :

أروى عبدالعزيز السالم (حائل ) ، وآمنه مالح العنزي ( الحدود الشمالية ) ، أمينة علي السرحاني ( عسير ) ، حسن ظافر الزهراني ( جدة) ،حليمة علي الغامدي ( الشرقية ) ، سميرة عبدالله العتيبي ( الطائف ) ، عبدالله لافي العنزي ( الحدود الشمالية ) ، عبير بنت مسفر الغامدي ( الرياض ) ، علي عبدالعزيز السيافي ( الأحساء ) ، عمر بن محمد سعيد سليمان بن ابراهيم ( الطائف ) فاطمة عثمان باوجيه (جدة ) مريم ناصر معافا ( صبيا ) منال عبدالرحمن النعمي ( جدة ) منى مذكر العتيبي ( الدوادمي ) ندى حمدان الغامدي ( الباحة ) هدى سالم العودة ( الشرقية )

ثانيا- فئة المؤسسات:

قسم الرياضيات في مكتب تعليم غرب المدينة المنورة -بنات ( المدينة المنورة )

وأشار الدكتور النذير إلى أنه سيتم تكريم الفائزين في حفل الجائزة، الذي سيتم تتويجهم فيه، وذلك في شهر شوال القادم حسب برنامج الجائزة الزمني، وسيكون هناك ثلاثة مستويات للتكريم: الذهبي والفضي والبرونزي، حيث سيعلن في الحفل نفسه عن أسماء الفائزين في كل مستوى من المستويات الثلاثة، وستعلن تفاصيل الحفل في وقت لاحق.

// انتهى //

18:21ت م

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الرياض 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واساعتمدت الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر" برئاسة الدكتور بندر بن عبدالله المحسن؛ نتائج الفائزين في جائزة جسر للريادة في الرياضيات للدورة الأولى وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية الذي عقد أمس .وأوضح المدير التنفيذي للجائزة الدكتور محمد بن عبدالله النذير أن عدد المشاركات الأولية التي استقبلتها منصة الجائزة الإلكترونية بلغ 117 مشاركة، مرت بثلاث مراحل للتحكيم من لجنة علمية مختصة وخبيرة، ونتج عن عمليات التحكيم بلوغ عدد الفائزين 17 فائزا من مختلف مناطق ، 16فائزا في فئة الأفراد، وفائزا واحدا في فئة المؤسسات.والفائزون هم كما يلي (علما بأن الأسماء هنا مرتبة أبجديا ولا تعني ترتيب الفائزين حسب الاستحقاق، الذي سيعلن عنه في حفل الجائزة) :أولا- فئة الأفراد :أروى عبدالعزيز السالم (حائل ) ، وآمنه مالح العنزي ( الحدود الشمالية ) ، أمينة علي السرحاني ( عسير ) ، حسن ظافر الزهراني ( جدة) ،حليمة علي الغامدي ( الشرقية ) ، سميرة عبدالله العتيبي ( الطائف ) ، عبدالله لافي العنزي ( الحدود الشمالية ) ، عبير بنت مسفر الغامدي ( الرياض ) ، علي عبدالعزيز السيافي ( الأحساء ) ، عمر بن محمد سعيد سليمان بن ابراهيم ( الطائف ) فاطمة عثمان باوجيه (جدة ) مريم ناصر معافا ( صبيا ) منال عبدالرحمن النعمي ( جدة ) منى مذكر العتيبي ( الدوادمي ) ندى حمدان الغامدي ( الباحة ) هدى سالم العودة ( الشرقية )ثانيا- فئة المؤسسات:قسم الرياضيات في مكتب تعليم غرب المدينة المنورة -بنات ( المدينة المنورة )وأشار الدكتور النذير إلى أنه سيتم تكريم الفائزين في حفل الجائزة، الذي سيتم تتويجهم فيه، وذلك في شهر شوال القادم حسب برنامج الجائزة الزمني، وسيكون هناك ثلاثة مستويات للتكريم: الذهبي والفضي والبرونزي، حيث سيعلن في الحفل نفسه عن أسماء الفائزين في كل مستوى من المستويات الثلاثة، وستعلن تفاصيل الحفل في وقت لاحق.// انتهى //18:21ت م0070

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