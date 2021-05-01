السعودية اليوم / هيئة تطوير بوابة الدرعية تختتم " واكاثون تحدي المشي " وتعلن أسماء الفائزين



الرياض 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

اختتمت هيئة تطوير بوابة الدرعية واكاثون تحدي المشي، الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة، ممثلة في تطبيق "صحتي"، وذلك لتشجيع المواطنين والمقيمين على تبني نمط حياة صحي وممارسة

وأعلنت الهيئة عن فوز ستة مشاركين، حيث حاز كلٌ من: وليد الظاهري، شعاع عبدالحافظ، طارش الشريم، محمد الفضيلي، محمد البقعاوي، وبسمة الناصر على الخمسين ألف خطوة .

وأشادت "بوابة الدرعية" بشراكتها مع وزارة الصحة وتطبيق "صحتي"، ودورهما في إنجاح الواكاثون من خلال المُميزات التي يقدمها التطبيق لمستخدميه، من خلال حثهم على تبني

وأكدت هيئة تطوير بوابة الدرعية أن الواكاثون يهدف للتوعية بأهمية رياضة المشي كأحد أهم الرياضات التي يمكن ممارستها من قبل جميع الفئات والجنسين تقريباً دون عوائق، كما أنها رياضة خفيفة يمكن أدائها بسهولة ويسر خلال شهر رمضان المبارك.

//انتهى//

18:11ت م

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الرياض 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واساختتمت هيئة تطوير بوابة الدرعية واكاثون تحدي المشي، الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة، ممثلة في تطبيق "صحتي"، وذلك لتشجيع المواطنين والمقيمين على تبني نمط حياة صحي وممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك، حيث فاز ستة مشاركين على مدار الأيام الثلاثة للواكاثون.وأعلنت الهيئة عن فوز ستة مشاركين، حيث حاز كلٌ من: وليد الظاهري، شعاع عبدالحافظ، طارش الشريم، محمد الفضيلي، محمد البقعاوي، وبسمة الناصر على الخمسين ألف خطوة .وأشادت "بوابة الدرعية" بشراكتها مع وزارة الصحة وتطبيق "صحتي"، ودورهما في إنجاح الواكاثون من خلال المُميزات التي يقدمها التطبيق لمستخدميه، من خلال حثهم على تبني رياضة المشي، وغيرها من الفوائد التي يعمل التطبيق على مواكبتها يوماً بعد آخر في هذا الجانب الحيوي لجميع فئات المجتمع.وأكدت هيئة تطوير بوابة الدرعية أن الواكاثون يهدف للتوعية بأهمية رياضة المشي كأحد أهم الرياضات التي يمكن ممارستها من قبل جميع الفئات والجنسين تقريباً دون عوائق، كما أنها رياضة خفيفة يمكن أدائها بسهولة ويسر خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//18:11ت م0068

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