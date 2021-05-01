السعودية اليوم / دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي تنتهك الخط الأزرق جنوب لبنان



بيروت 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي أقدمت اليوم على انتهاك الخط الأزرق في محلة خربة شعيب جنوب لبنان لمسافة حوالى 45 مترا باتجاه الأراضي اللبنانية لمدة 10 دقائق، ثم عادت وانسحبت باتجاه الأراضي المحتلة.

وأضاف البيان أنه تجري متابعة الإنتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

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17:55ت م

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