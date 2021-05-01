السعودية اليوم / 1339 جولة رقابية نفذتها أمانة الشرقية في الأسواق والمراكز التجارية



الدمام 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1328 جولة رقابية، و 11 جولة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في كافة الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 17 منشأة مخالفة، وتحرير 62 مخالفة للمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس "

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 57 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة.

وأبانت أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي عبر خطة تم وضعها تهدف لمضاعفة الجهود لتنفيذ جولات ميدانية على كافة المنشآت للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس "كورونا "، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت الغير ملتزمة، داعيةً إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، من خلال مركز 940؛ لمعالجتها.

// انتهى //

17:25ت م

0064



الدمام 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1328 جولة رقابية، و 11 جولة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في كافة الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 17 منشأة مخالفة، وتحرير 62 مخالفة للمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس " كورونا " وتطبيق " توكلنا ".وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 57 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة.وأبانت أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي عبر خطة تم وضعها تهدف لمضاعفة الجهود لتنفيذ جولات ميدانية على كافة المنشآت للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس "كورونا "، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت الغير ملتزمة، داعيةً إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، من خلال مركز 940؛ لمعالجتها.// انتهى //17:25ت م0064

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