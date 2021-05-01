

الرياض 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

أعرب المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بأمريكا اللاتينية والكاريبي عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إثر توجيهه الكريم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بشحن أكثر من مليون نسخة من المصحف الشريف بأكثر من 21 لغة إلى 29 دولة.

وقال الرئيس العام للمجلس الشيخ الدكتور عبدالحميد متولي في بيان صدر عن المجلس:" تلقينا بالبهجة والفرح والسرور هذه التوجيهات، فرغم وجود هذه الجائحة "

ودعا الشيخ متولي الله العلي القدير أن يحفظ المملكة وأهلها بحفظها كتابه الحكيم، وأن يديم عزها ورخاءها وتقدمها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وأن يصرف الوباء عن جميع بلاد العالم.

// انتهى //

16:59ت م

0053



الرياض 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واسأعرب المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بأمريكا اللاتينية والكاريبي عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إثر توجيهه الكريم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بشحن أكثر من مليون نسخة من المصحف الشريف بأكثر من 21 لغة إلى 29 دولة.وقال الرئيس العام للمجلس الشيخ الدكتور عبدالحميد متولي في بيان صدر عن المجلس:" تلقينا بالبهجة والفرح والسرور هذه التوجيهات، فرغم وجود هذه الجائحة " كورونا " إلا أنها لم تمنع مملكة الخير من القيام بواجبها ليس فقط لخدمة الحرمين الشريفين وإنما لخدمة كتاب الله في الشهر الذي أنزل فيه القرآن وهو شهر رمضان، وهي بذلك تضرب المثل الأعلى في المحافظة على كتاب الله ونشر معانيه بجميع لغات العالم ليعلم الجميع أنها عاصمة السلام وصمام الأمان للعالم كله ".ودعا الشيخ متولي الله العلي القدير أن يحفظ المملكة وأهلها بحفظها كتابه الحكيم، وأن يديم عزها ورخاءها وتقدمها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وأن يصرف الوباء عن جميع بلاد العالم.// انتهى //16:59ت م0053

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المجلس الأعلى للأئمة بأمريكا اللاتينية والكاريبي يشكر خادم الحرمين الشريفين على دعمه المسلمين بالمصاحف وترجمة معاني كلماته بلغات عالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.