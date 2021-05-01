السعودية اليوم / الأردن تسجل 704 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

سجلت الأردن 704 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 685010 حالات شفاء بعد تسجيل 2507

حالات إضافية، كما سجلت 35 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8871 حالة.

// انتهى //

16:48ت م

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عمّان 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واسسجلت الأردن 704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 712077 إصابة.وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 685010 حالات شفاء بعد تسجيل 2507حالات إضافية، كما سجلت 35 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8871 حالة.// انتهى //16:48ت م0051

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