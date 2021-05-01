السعودية اليوم / باكستان تسجل 146 حالة وفاة و4696 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 146 حالة وفاة جديدة، و4696 إصابة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 825519 إصابة، منها 90553 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 17957 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 717009 حالات.

// انتهى //

16:48ت م

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إسلام آباد 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 146 حالة وفاة جديدة، و4696 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 825519 إصابة، منها 90553 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 17957 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 717009 حالات.// انتهى //16:48ت م0050

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