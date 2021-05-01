السعودية اليوم / الكونغو تعلن حالة الطوارئ بسبب أعمال العنف شرق البلاد



برازافيل 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

أعلن الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي أمس حالة الطوارئ في إقليمي إيتوري ونورث كيفو الشرقيين بسبب تفاقم العنف الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى هذا العام وتشريد أكثر من 1.5 مليون شخص.

وأوردت وكالة الأنباء الكونغولية ان تصاعد هجمات الميليشيات المسلحة والعنف بين جماعات متناحرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أسفر عن سقوط أكثر من 300 قتيل منذ بداية العام في الوقت الذي تواجه فيه القوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة صعوبات لتحقيق الاستقرار في المنطقة الغنية بالمعادن.

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16:26ت م

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