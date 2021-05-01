

الرياض 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

أكدت وزارة الصحة أن أخذ اللقاح يُساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية -بإذن الله-، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ اللقاح من خلال أكثر من 590 مركز لقاح

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1048) حالة مؤكدة وتعافي(964) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9899) حالة منها (1333) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (418411) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (401544) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11)حالة وفاة حيث ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6968)، كما تم إجراء (65454) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

16:14ت م

0046



الرياض 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واسأكدت وزارة الصحة أن أخذ اللقاح يُساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية -بإذن الله-، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ اللقاح من خلال أكثر من 590 مركز لقاح كورونا منتشرة في مختلف مناطق المملكة.وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1048) حالة مؤكدة وتعافي(964) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9899) حالة منها (1333) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (418411) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (401544) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11)حالة وفاة حيث ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6968)، كما تم إجراء (65454) فحصاً مخبرياً.ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //16:14ت م0046

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة : أخذ اللقاح يُساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية.. وتُعلن تسجيل ( 1048) حالة مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.