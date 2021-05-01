السعودية اليوم / سواعد وطنية تبدع في مجال تعديل وتجهيز مركبات الرحلات



القصيم 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

إعداد: إبراهيم الحميد تصوير: فالح المطيري

أبدع الشاب السعودي في العديد من المجالات المهنية والصناعية والفنية وغيرها ويسهم دوما في تنميه وتطوير المجتمع الذي يعيش فيه، فقد دخل شابان سعوديان في غمار تعديل وتجهيز مركبات الرحلات ونجحوا فيها، كما نجح العديد من قبلهم.

وكالة الأنباء

ويحرص العنزي بتنفيذ طلبات الشخص الهاوي علي الوجه المطلوب وتجهيزات وتصميمها بنفس مواصفات الكرفانات المستوردة من الخارج، بحيث تكون ملائمة لأجواء المملكة وبجوده عالية لتتحمل استخدامها بالطرق الوعرة والرمل والأجواء الحارة والباردة، كما يقوم أيضاً بتجهيز عربات السحب (القلص) وتكون فارغة أو مجهزه حسب طلب الشخص .

من جانبه، بين الشاب منصور الجطيلي صاحب أحد المحال المتخصصة في مجال الكهرباء أنه يقوم بتزويد مركبات الرحلات والسفر بالإنارة والأفياش ومواطير الهواء والبطاريات الإضافية وغيرها، ويعمل في هذا المجال منذ 13 سنة والعمل كان في بداية الأمر هواية ولكن الآن أصبح مصدر رزق، مقدماً نصيحة لكل شاب لديه هواية بأن يستغلها ويتقنها.

// انتهى //

16:13ت م

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القصيم 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واسإعداد: إبراهيم الحميد تصوير: فالح المطيريأبدع الشاب السعودي في العديد من المجالات المهنية والصناعية والفنية وغيرها ويسهم دوما في تنميه وتطوير المجتمع الذي يعيش فيه، فقد دخل شابان سعوديان في غمار تعديل وتجهيز مركبات الرحلات ونجحوا فيها، كما نجح العديد من قبلهم.وكالة الأنباء السعودية التقت بالشاب فهد رحيل العنزي من منطقة القصيم، الذي يعمل في مجال تجهيز مركبات الرحلات الذي بين أن هذه المهنة هواية اكتسبها منذ الصغر حتى أصبحت الآن عمل احترافي يقوم به بتميز، إذ يجهز المركبات بما يحتاجه الشخص الهاوي للرحلات من خزان للماء وتكييف وموقد وغاز ومغسله وجلسه وأماكن للتخزين وغيرها من التجهيزات اللازمة التي تؤدي الغرض منها بكل أريحيه، إضافة إلى تجهيز الكرفانات سواء كانت كرفانات سحب أو الموتر هوم بجميع الأشكال والأحجام.ويحرص العنزي بتنفيذ طلبات الشخص الهاوي علي الوجه المطلوب وتجهيزات وتصميمها بنفس مواصفات الكرفانات المستوردة من الخارج، بحيث تكون ملائمة لأجواء المملكة وبجوده عالية لتتحمل استخدامها بالطرق الوعرة والرمل والأجواء الحارة والباردة، كما يقوم أيضاً بتجهيز عربات السحب (القلص) وتكون فارغة أو مجهزه حسب طلب الشخص .من جانبه، بين الشاب منصور الجطيلي صاحب أحد المحال المتخصصة في مجال الكهرباء أنه يقوم بتزويد مركبات الرحلات والسفر بالإنارة والأفياش ومواطير الهواء والبطاريات الإضافية وغيرها، ويعمل في هذا المجال منذ 13 سنة والعمل كان في بداية الأمر هواية ولكن الآن أصبح مصدر رزق، مقدماً نصيحة لكل شاب لديه هواية بأن يستغلها ويتقنها.// انتهى //16:13ت م0045

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