السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يترأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية



تبوك 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك بمكتب سموه بالإمارة غداً, اجتماع مجلس إدارة الجمعية , بحضور أعضاء المجلس .

وسيناقش المجلس خلال اجتماعه عددًا من الأمور المتعلقة بأعمال الجمعية ، ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

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16:11ت م

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