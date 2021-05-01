

جدة 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واس

كثفت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة جهودها في تطهير وتعقيم المرافق العامة والمباني والمقرات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة

وأوضحت الأمانة أن خطة التطهير والتعقيم شملت المباني الحكومية المدنية والعسكرية، المراكز والمحال التجارية، الحدائق العامة، المباني السكنية، وغيرها من المواقع التي تشهد كثافة وترددات عالية من السكان والزائرين، وذلك من خلال 22 فريقاً ميدانياً في نطاق 19 بلدية فرعية، وتعمل الفرق وفق الخطط المعتمدة وتستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة، مبينة أنها نفذت أعمال تطهير وتعقيم بنحو 166 ألف لتر خلال الأشهر الماضية.

وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها الوقائية للحد من انتشار الفايروس، وتستقبل البلاغات البلدية على مدار الساعة عبر مركز 940 و تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

// انتهى //

15:04ت م

0043



جدة 19 رمضان 1442 هـ الموافق 01 مايو 2021 م واسكثفت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة جهودها في تطهير وتعقيم المرافق العامة والمباني والمقرات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، مستهدفة أكثر من 26 موقعا خلال الربع الأول من العام الحالي.وأوضحت الأمانة أن خطة التطهير والتعقيم شملت المباني الحكومية المدنية والعسكرية، المراكز والمحال التجارية، الحدائق العامة، المباني السكنية، وغيرها من المواقع التي تشهد كثافة وترددات عالية من السكان والزائرين، وذلك من خلال 22 فريقاً ميدانياً في نطاق 19 بلدية فرعية، وتعمل الفرق وفق الخطط المعتمدة وتستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة، مبينة أنها نفذت أعمال تطهير وتعقيم بنحو 166 ألف لتر خلال الأشهر الماضية.وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها الوقائية للحد من انتشار الفايروس، وتستقبل البلاغات البلدية على مدار الساعة عبر مركز 940 و تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.// انتهى //15:04ت م0043

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة تواصل أعمال التطهير والتعقيم ضمن الاجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.