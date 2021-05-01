شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. موقف مؤثر لناصر الدويسي مع الملك سلمان حينما كان أميرًا للرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف اللواء متقاعد ناصر الدويسي، عن موقف مؤثر له مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض وكان هو ضابطًا صغيرًا في شرطة الملز.

وأوضح ناصر الدويسي، خلال مشاركته مع برنامج "اللقاء من الصفر" الذي يعرض على شاشة قناة "mbc"، أنه جاءه اتصال ليقابل الملك سلمان حينما كان أمير الرياض، وبرفقته أوراق قضية خطيرة.

وأشار "الدويسي" إلى أن الملك سلمان - حفظه الله - قام حينها بمراجعة تلك الأوراق والتوجيه فيها، مؤكدًا أنه بمقابلته تلك على الرغم من أنه ضابط صغير أعطاه حافزًا ودافعًا معنويًا انطلق من خلاله ليواصل عمله بعزيمة.