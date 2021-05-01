شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ليوم غد الأحد في المملكة؛ حيث توقع استمرار هطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

وتوقع المركز، أن تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأشار إلى أن حالة طقس البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما الخليج العربي: الرياح السطحية، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، ارتفاع الموج: متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.