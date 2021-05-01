شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق»: خلال شهر مايو تكون الأرض في أجمل صورها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الباحث الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، أن ‏اليوم السبت هو أول شهر مايو والذي يطلق عليه في لهجة أهل العراق والشام "آيار" وهي تعني الجمال والبهاء.

وقال خالد الزعاق، أنه خلال شهر مايو تكون الأرض في أجمل صورها الربيعية ويتزامن مع موسم "صياح النبات" و "مايو" تعني آلهة الخصب والنمو والدفء عند الرومان، فيما تتفشى فيه جميع أنواع الزواحف والحشرات والهوام السامة وغيرها، وينشط فيه بحر العرب للفترة الأولى ويحذر الدخول فيه، بحسب تقرير "العربية" .

وأشار "الزعاق" إلى أنه ترتفع درجة الحرارة تباعًا بالتدريج مع مرور الأيام، بينما بعد ثلاثين يوماً تنتصف السنة الميلادية؛ فالنصف الأول يحمل الشتاء والربيع، والنصف الثاني يحمل الصيف والخريف، وفي أواخره ينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار الصيفية وتشتد الأمطار الخريفية على سلطنة عمان، اليمن، وجنوب المملكة.