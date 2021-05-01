شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الشثري» يوضح أفضل الأعمال في هذه الأيام المباركة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سعد الشثري، اليوم السبت، أفضل الأعمال في هذه الأيام المباركة وذلك بالتزامن مع حلول العشر الأواخر من رمضان وقد أوشك الشهر الكريم على الانتهاء.

وقال الشيخ سعد الشثري، خلال مشاركته مع برنامج "فتاوى" على قناة "السعودية"، أن ليلة القدر هذه الليلة الفاضلة ترجى في هذه الليالي الباقية، وهي خير من ألف شهر، ومن قام العشر كاملة فهو ضامن أنه قد أدرك ليلة العشر بفضل الله جل وعلا.

وأشار الشيخ الشثري، إلى أنه يجب خلال هذه الأيام الحرص على إخراج زكاة الفطر، موضحاً أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، كما تحدث عن أحكام زكاة الفطر وعلى من تجب ووقت إخراجها.