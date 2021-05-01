شكرا لمتابعة خبر عن أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك غداً الأحد , اجتماع مجلس إدارة الجمعية , بحضور أعضاء المجلس , وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة .

وسيناقش المجلس خلال اجتماعه عددا من الأمور المتعلقة بأعمال اللجان بالجمعية واعمال الجمعية خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية لأعمال الجمعية خلال الفترة القادمة, وكذلك المبادرات التي قامت بها الجمعية إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.