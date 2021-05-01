شاهد.. الكويت تحبط تهريب حبوب مخدرة داخل شحنة أسماك هامور قادمة من إيران

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أحبطت سلطات الجمارك الكويتية اليوم (السبت) محاولة تهريب شحنة حبوب مخدرة قادمة من إيران. وبلغت الكمية المضبوطة 16 كيلوجراماً من حبوب الكبتاجون المخدرة محشوة في شحنة أسماك هامور. وأخفى المهربون المخدرات في بطون الهامور بشكل شديد الإتقان، حيث بدت الأسماك من الظاهر كأنها لم تمس. Source akhbaar24





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