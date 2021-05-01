“كاريلي” يُطالب إدارة “الاتحاد” بأجانب جدد لتجديد عقده

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كشفت مصادر عن أحد شروط المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي لتجديد تعاقده مع نادي الاتحاد للموسم المقبل. وأشارت المصادر وفقاً لصحيفة “مكة”، إلى أن كاريلي طالب الإدارة بالتعاقد مع محترفين أجانب جُدد ومميزين ضمن مطالبه لتجديد عقده. ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث في ترتيب دوري المحترفين، خلال الموسم الحالي برصيد 46 نقطة، بعدما خاض 26 جولة حقق خلالها 12 انتصاراً و10 تعادلات وتعرض للهزيمة في 4 مباريات. Source akhbaar24





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